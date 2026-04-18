2026年度の税制改正で、全世代がNISAを利用できる制度への移行が検討されるなど、子どものための資産形成に改めて注目が集まっています。とはいえ、いざ始めようと思っても「口座の作り方がわからない」「子どもにお金を移すと税金がかかるのでは？」といった疑問が湧いてきますよね。そこで本記事では、『子どもが自力で1億円貯められるようになる本人生がイージーモードになるはじめてのインデックス投資』（KADOKAWA）著者で