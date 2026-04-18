Photo: にしやまあやか こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。最近よく見かけるチタンが、なんと、まな板になったというではありませんか。それがmachi-yaに登場中の「魅せるまな板」です。チタン製のまな板とは一体どんなまな板なのか、今回はサンプルをお借りして使ってみました。1mm・220gの極薄ボディが叶える、まな板と器の二刀流