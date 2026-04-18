現地４月18日に開催されるプレミアリーグ第33節で、降格圏の18位に沈むトッテナムは、三笘薫を擁する９位のブライトンをホームに迎える。決戦の前日にロベルト・デ・ゼルビ新監督が会見に出席し、意気込みを示した。クラブ公式サイトが発言を掲載している。デ・ゼルビ体制初陣となった先日のサンダーランド戦は、０−１で敗戦。リーグ戦の未勝利が14試合に伸びた。状況打開を目指す上で団結力を高めるため、イタリア人指揮官が