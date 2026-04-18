アイドルグループ・櫻坂46・山崎天（※崎＝たつさき）が18日、東京・代々木第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER』に登場した。【全身ショット】クール！真剣な眼差しで歩く山崎天「MAX＆Co.」スペシャルファッションショーで二番手を飾った山崎はクールなパンツファッションでランウェイをウォーキング。マニッシュなコーディネートでグループ副キャプテンとしての貫禄をみせた