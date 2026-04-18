俳優の柳楽優弥（36）が、17日放送のTBS系「A−studio＋」（金曜午後11時）に出演。仕事のオファーを受けた時の相談相手を明かした。デビュー作の映画「誰も知らない」をはじめ、「いい作品に恵まれてんねやろうな、ずっと。それは前からずっとええもんやってるから、やらそうっていうことになるんやと思うよ」と語ったMCの笑福亭鶴瓶。続けて「（オファーが来た時）誰かに相談するの？せえへんやろ？あんまり」と聞いた。する