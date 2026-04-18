俳優の佐藤二朗（56）が18日までに、Xを更新。出演映画「爆弾」（2025年10月公開）の世界的反響に喜びを示した。1月時点で興行収入30億円を突破した『爆弾』だが、各動画プラットフォームでの配信が開始され、海外でも好評を博している。「第49回日本アカデミー賞」最優秀助演男優賞を獲得するなど同映画での演技が高く評価された佐藤は、「映画『爆弾』が『SUZUKI＝BAKUDAN』の英題で、世界的ヒットになっているそうです」とXに投