オアシズ大久保佳代子（54）が18日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。この1年ほどハマっている食べ物を明かした。庄司智春が「大久保さんの冷蔵庫に必ず入ってるものってありますか」と聞いた。大久保は「ここ1年ぐらいハマっているもの。納豆キャベツをものすごい食べるんですけど」と話した。藤本美貴と庄司はハモるように「納豆キャベツ？」と大声で反応。すると大久保は「スゴいリアクションがいい