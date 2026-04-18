米国・ＷＷＥのプロレスの祭典「レッスルマニア４２」が１８、１９日（日本時間１９、２０日）に、ネバダ州ラスベガスのアレジアントスタジアムで開催される。前日１７日（同１８日）に同地で開催されたスマックダウンには、和製スーパースターが登場し存在感を示した。昨年の「レッスルマニア４１」では女子世界王者イヨ・スカイがリア・リプリー、ビアンカ・ベレアとのトリプルスレット王座戦で名勝負を繰り広げ、防衛に成功