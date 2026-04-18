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◆プロボクシング▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦統一王者・井上尚弥―ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦王者・井上拓真―同級４位・井岡一翔（５月２日、東京ドーム）ＷＢＣ世界バンタム級王者・井上拓真（３０）＝大橋＝が１８日、横浜市内の所属ジムで、元世界４階級制覇王者でＷＢＣ同級４位