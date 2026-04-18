【モデルプレス＝2026/04/18】STARTO ENTERTAINMENTのジュニアのヴァサイェガ渉、内村颯太、田村海琉が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演。ランウェイのトップバッターを飾った。【写真】トップバッター務めたSTARTOジュニア3人◆ヴァサイェガ渉＆内村颯太＆田村海琉、STARTOジュニア3人でトップバッターランウ