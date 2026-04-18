【モデルプレス＝2026/04/18】元日本テレビで現在はフリーの宮崎宣子アナウンサーが4月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。弁当の残りで作った朝ごはんを公開した。【写真】46歳フリーアナ「真似したい」と話題の新幹線おにぎり◆宮崎宣子、弁当の残りで作った朝ごはん披露宮崎は「弁当の残りで朝ごはん」とつづり、朝の食卓の写真を投稿。海苔で窓やラインを表現した新幹線の形の鮭おにぎりや焼き色のついたウインナー、ひ