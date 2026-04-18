【モデルプレス＝2026/04/18】タレントの東原亜希が4月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。末っ子が手作りしたブレスレットを公開した。【写真】43歳4児の母モデル、息子手作りの“ヴァンクリ風”工作作品◆東原亜希、末っ子手作りのブレスレット披露東原は「母の日の工作で 末っ子がブレスレット作ってくれた」と報告し、末っ子からの贈り物を手にした写真を投稿。四つ葉のクローバーをイメージした緑のモチーフにはライン