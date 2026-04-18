[4.18 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第11節](レモンS)※14:00開始主審:中井敏博<出場メンバー>[湘南ベルマーレ]先発GK 31 真田幸太DF 3 袴田裕太郎DF 5 松本大弥DF 20 石橋瀬凪DF 22 蓑田広大DF 37 鈴木雄斗MF 6 武田将平MF 16 アルトゥール・シルバMF 17 田村蒼生FW 29 渡邊啓吾FW 34 山田寛人控えGK 99 上福元直人DF 2 松村晟怜DF 13 下口稚葉DF 55 岡庭愁人MF 15 藤井智也MF 25 奥埜博亮FW 9 ファビアン・ゴンザレスFW 28