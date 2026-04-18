[4.18 J1百年構想リーグ EAST第11節](味スタ)※15:00開始主審:福島孝一郎<出場メンバー>[東京ヴェルディ]先発GK 21 長沢祐弥DF 4 林尚輝DF 5 井上竜太DF 15 鈴木海音MF 10 森田晃樹MF 14 福田湧矢MF 16 平川怜MF 23 深澤大輝MF 25 熊取谷一星MF 55 吉田泰授FW 45 寺沼星文控えGK 31 馬渡洋樹DF 35 田邉秀斗DF 36 松田陸MF 7 松橋優安MF 8 齋藤功佑MF 17 稲見哲行MF 28 山本丈偉FW 11 山見大登FW 27 白井亮丞監督城福浩[ジェ