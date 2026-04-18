[4.18 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第11節](デンカS)※14:00開始主審:佐々木慎哉<出場メンバー>[アルビレックス新潟]先発GK 64 バウマンDF 2 ジェイソン・ゲリアDF 25 藤原奏哉DF 26 佐藤海宏DF 77 舩木翔MF 7 大西悠介MF 17 シマブク・カズヨシMF 22 新井泰貴MF 30 奥村仁MF 55 マテウス・モラエスFW 18 若月大和控えGK 23 吉満大介DF 5 舞行龍ジェームズDF 15 早川史哉DF 34 藤原優大MF 8 白井永地MF 13 落合陸MF 28 島村