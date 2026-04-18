[4.18 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第11節](JITス)※14:00開始主審:山下良美<出場メンバー>[ヴァンフォーレ甲府]先発GK 1 河田晃兵DF 2 井上樹DF 20 遠藤光DF 44 福井啓太MF 7 荒木翔MF 8 安田虎士朗MF 24 佐藤恵介MF 26 佐藤和弘MF 27 武井成豪FW 14 藤井一志FW 32 太田龍之介控えGK 97 東ジョンDF 4 山本英臣MF 6 小林岩魚MF 11 熊倉弘達MF 13 村上千歩MF 15 米陀大洋MF 19 水野颯太MF 96 黒川淳史FW 29 大島康樹監督渋谷