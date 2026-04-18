フェニックス・サンズ vs ゴールデンステイト・ウォリアーズ 日付：2026年4月18日（土） 開催地：PHXアリーナ（Phoenix） 最終スコア：フェニックス・サンズ 111 - 96 ゴールデンステイト・ウォリアーズ NBAのフェニックス・サンズ対ゴールデンステイト・ウォリアーズがPHXアリーナ（Phoenix）で行われた。 第1クォーターはフェニックス・サンズがリー