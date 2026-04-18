お笑いコンビ・はんにゃの川島章良の元妻でブロガーの川島菜月さんが、18日までに自身のブログを更新。“芸人嫁会”様子を明かした。【写真】「芸人嫁会」のショットを公開した川島菜月さん菜月さんは「芸人嫁会」と題し、「フット後藤さんの奥さんたちと芸人嫁会」と報告。「芸人嫁を離脱した私ともずっと仲良くしてくれるのありがたすぎる、優！」と感謝の思いをつづった。会では「みんな喋りが面白すぎてずっとケラケラ笑