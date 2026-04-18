STARTO ENTERTAINMENTのジュニアとして活躍するヴァサイェガ渉、内村颯太、田村海琉が18日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward ／SUMMER』のトップバッターとして登場した。【全身ショット】トップバッターで登場した田村海琉＆ヴァサイェガ渉＆内村颯太前回から連続出場となるヴァサイェガ、内村に加え、田村が同イベントのランウェイに初登場。「MAX＆Co.」スペシャル