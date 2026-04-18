元近鉄・中日・オリックスの守護神として活躍した佐野慈紀さんが4月17日、自身の公式ブログを更新。現在の心境を綴りました。【写真を見る】【 佐野慈紀 】日本全国を周り神社仏閣巡りへ「1日でも長くこの世で元気に過ごしたい」「日本という素晴らしい国を感じたい」24年5月に右腕切断手術佐野さんは「いつか登りたいと思っていた愛宕神社へ」と綴り、東京港区の愛宕神社にある『出世の石段』として知られる、40度の急な傾斜角