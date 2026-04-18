ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）が１７日（日本時間１８日）の敵地アスレチックス戦で初の満塁本塁打を放った。「２番・一塁」で出場し、７回二死満塁から右腕バラードの１５８キロの直球をバックスクリーンに飛び込む特大アーチ。打球速度１８３・６キロ、飛距離１３１・３メートルを計測した。村上の３試合ぶりの６号グランドスラムを含む３安打４打点の活躍で９―２と快勝、連敗を３でストップさせた。ここ１０試