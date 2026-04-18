俳優の荒木飛羽が１８日、都内で発売中のカレンダー「２０２６．４―２７．３ＴＯＷＡＡＲＡＫＩＣＡＬＥＮＤＡＲ」（ワニブックス）の発売記念イベントを行った。１０月期放送の日本テレビ系連続ドラマ「俺たちの箱根駅伝」への出演が決定。作品への思いを語った。１４年に役者デビューし、子役時代は数々の人気俳優の幼少期役を演じて注目を集めた新進気鋭の俳優だ。「―箱根駅伝」の原作は「半沢直樹」などで知られる