昭和時代のプロレス界で“過激な仕掛け人”とうたわれ昨年４月２１日に亡くなった元新日本プロレス専務取締役営業本部長の新間寿さん（享年９０）の一周忌法要が墓所がある新宿区の感通寺で営まれた。法要には、新間さんがプロデュースした初代タイガーマスクの佐山サトル、新間さんが新日本プロレスへスカウトした前田日明、ストロングスタイルプロレスのスーパー・タイガー、間下隼人、平井丈雅代表らが参列した。新間さん