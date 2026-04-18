元「モーニング娘。」の石川梨華が１８日、「いつメン」と題してインスタグラムを更新した。同じく元モーニング娘。の高橋愛と譜久村聖との３ショットなどをアップ。「実は、２月に会う予定だったんだけど我が子の体調不良によりリスケになりやーっと会えました」と明かし、「美味しいひつまぶしを食べた後愛ちゃんがケーキを用意してくれててお店の方もハッピーバースデー歌ってくださり愛ちゃんもふくちゃんもプレゼ