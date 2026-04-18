阪神１１Ｒ・アンタレスステークス・Ｇ３・馬トク激走馬＝ジェイパームス初ダートの２走前、ペルセウスステークスで圧勝したジャスタウェイ産駒。コースレコードを０秒６更新し、ラスト３ハロンはメンバー最速３４秒８を繰り出し、後続に５馬身差をつけての圧勝だった。大野拓弥騎手は「あっと言う間に突き抜けてくれました」と驚き、「返し馬からパワフルでエネルギーがあった。スムーズではない中でこのパフォーマンス」と手放