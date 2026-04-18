18日午前、南国市のJR土讃線の踏切で普通乗用車が立ち往生し、列車が一時運転を見合わせました。警察によりますと、立ち往生した車は車高が低く、車を運転していた男性から当時の状況を詳しく調べています。警察によりますと、18日午前9時39分ごろ、南国市のJR土讃線・長岡踏切で、北から南へ向かっていた普通乗用車が立ち往生しました。車を運転していた20代男性が、すぐに車から降りて踏切の非常ボタンを押し、列車に緊急停止を