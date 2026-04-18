イランのアラグチ外相は17日、ホルムズ海峡を条件付きで開放すると表明。これを受けた日本の船舶会社の反応です。ホルムズ海峡で船舶を運航する川崎汽船は、「事実確認をしている」とした上で、「ホルムズ海峡を安全に通航できるようになるとしたら、前向きに受け止めたい。関係当局とも連携して、早期の通航に向けて努力していく」とコメントしました。また、日本郵船と商船三井は、現在、情報を収集中だとした上で、引き続き、船