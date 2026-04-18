オアシズ大久保佳代子（54）が18日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。男性を落とす料理について語った。庄司智春が「情報によりますと、大久保さんは男性を落とす…これを作ったらオチる料理がある、って」と話しかけた。大久保は「どこにそんな情報がながれてたの？怖いんだけど、プライベートのそんな情報、どこで、どこなの？」と庄司にかみついた。庄司は「知らないですよ」とたじたじになった。