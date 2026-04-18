“日常のちょっとだけ外側”へ――。プライベート感やアクセスの良さを求める旅のニーズに応えるように、近場の高級宿が増えている。都内からわずか90分で行ける三浦半島の最南端・城ヶ島。その岬の先端に建つ「ふふ 城ヶ島 海風のしらべ」は、そんな高級宿の新潮流を象徴する最新の宿だ。圧倒的な自然と無二の香りでお出迎えロビーからも海が見える荒々しい岩肌と、波打つように重なる地層に圧倒される城ヶ島。約1500万年から400