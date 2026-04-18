18日13時20分ごろ、長野県北部で最大震度5強（マグニチュード5.0）の地震が発生した。 本誌の問い合わせに対し、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルの各社は、通信設備への影響はないと回答した。