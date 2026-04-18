ニューカッスルに所属するコンゴ民主共和国代表FWヨアヌ・ウィサが、1年で退団するかもしれない。17日、イギリス紙『The i Paper』が報じた。現在29歳のウィサは、2025年夏にスウェーデン代表FWアレクサンデル・イサク（リヴァプール）の後釜として、ブレントフォードからニューカッスルに完全移籍。2024−25シーズンのプレミアリーグで19ゴールを記録した活躍が評価され、移籍金は固定費5000万ポンド（約107億円）と容易に達