マンチェスター・ユナイテッドの守備陣にさらなる問題が浮上しているようだ。17日、イギリスメディア『BBC』やイギリス紙『サン』などが伝えている。プレミアリーグで現在3位につけるマンチェスター・ユナイテッドは18日、第33節で勝ち点「7」差で6位につけているチェルシーとのアウェイゲームに臨む。チャンピオンズリーグ（CL）出場権を争う注目の直接対決となるが、マンチェスター・ユナイテッドではイングランド代表DFハ