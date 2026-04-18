「ゾンビたばこ」とよばれる指定薬物「エトミデート」をタイから密輸したとして、台湾出身の女が逮捕されました。警視庁によりますと、劉庭簱容疑者は今月16日、指定薬物「エトミデート」の結晶およそ4キロをスーツケースに隠しタイから密輸しようとした疑いがもたれています。「エトミデート」は、使用すると手足がけいれんするため、「ゾンビたばこ」と呼ばれ、今回の押収量は密輸事件として過去最多だということです。劉