数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『リンネル 2026年6月号』（宝島社）の「たっぷり収納力のお財布ショルダーバッグ（snow peak×高山都さん監修）」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。『リンネル 2026年6月号』の「たっぷり収納力のお