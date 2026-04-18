天皇皇后両陛下と愛子さまが４月上旬、東日本大震災と原発事故の影響を大きく受けた福島第一原発の立地する沿岸部を震災後初めて訪問されました。心をこめて供花し人々の話に耳を傾ける･･･教訓を次世代の愛子さまに引き継ごうとされる両陛下の思いがありました。■震災後初めての訪問福島第一原発に近い富岡など沿岸部の４町へ――先日の福島県での一場面ですね。福島県の沿岸部・双葉町にある「東日本大震災・原子力災害伝承館