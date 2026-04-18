１８日午前、大阪府吹田市の４階建て集合住宅の一室で火事があり、住人とみられる男性が煙を吸い病院に搬送されしました。 火事があったのは吹田市東御旅町にある４階建ての集合住宅。 午前１０時前、集合住宅の住人から「ドアの隙間から煙が出ている」と消防に通報がありました。 警察によりますと、火は約３０後分に消し止められましたが、集合住宅の３階一室のうち、約１０平方メートルが焼けたということです