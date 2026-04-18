親が亡くなり実家を相続すると、まず相続税が発生します。さらに、実家を売ると、売却益に係る税金も生じます。相続税を納めたばかりなのに、また税金がかかるのかと戸惑う人も多いのではないでしょうか。 しかし、一定の要件を満たせば、実家を売った利益から最大3000万円を控除できる特例を使え、数百万円の税負担がなくなる場合があります。本記事では、被相続人（亡くなった人）の居住用財産（空き家）に係る譲渡所得の