年金は収入や加入期間で決まるというイメージが強いですが、実は家族構成によっても受給額が変わる場合があります。今回の事例のように、「子どもがいると年金が増える」という話を聞き、驚いた人もいるのではないでしょうか。 本記事では、子どもの有無が年金額に影響する仕組みについて、具体的な制度とともに分かりやすく解説します。 子どもがいると年金が増える理由とは 年金は子どもがいるだけで自動