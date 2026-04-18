「予算7000円で」とお願いしたはずなのに、会計で税込7700円を請求された……差額の700円、言い出せずに自腹を切ったといった経験はありませんか？ 職場のお祝いなどカンパで集めたお金だと、なおさら困るでしょう。 結論から言えば、予算オーバーをお店に伝えることは全く問題ありません。本記事では、SNSで1300万回超閲覧された話題の投稿をきっかけに、「予算」は税込・税抜どちらで考えるべきか、消費税の