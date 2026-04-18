自宅では飲み物を水で済ませる人が、外食でも「ドリンクはムダ」と注文しないことがあるかもしれません。しかし、SNS上では「食事だけ頼むのは恥ずかしい」「貧乏くさい」という声も見受けられます。 外食時のドリンク代は、実際どのくらいかかるのでしょうか。本記事ではドリンク代を試算したうえで、飲み物を頼まない選択について考えてみます。 外食時のドリンク代はどのくらい？ 外食時にドリンクを注文した