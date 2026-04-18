【モデルプレス＝2026/04/18】元NHKで現在はフリーで活躍する中川安奈アナウンサーが4月15日、自身のInstagramを更新。ゴルフウェア姿を披露し、反響を呼んでいる。【写真】32歳元NHKアナ「美人」と話題のミニスカゴルフショット◆中川安奈、ミニスカゴルフウェアから美脚スラリ中川は「NHK時代、月1でゴルフに行っていた大好きなメンバーと一緒にラウンドへ およそ1年ぶりでした！」とつづり、仲の良いメンバーと久しぶりにゴルフ