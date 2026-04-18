【モデルプレス＝2026/04/18】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた榊原樹里（さかきばら・じゅり）が4月15日、自身のInstagramを更新。春のワンピースコーディネートを披露し、反響を呼んでいる。【写真】「今日好き」出身美女「めっちゃ綺麗」と話題の露出スタイル◆榊原樹里、ワンピから美脚スラリ榊原は電車の絵文字と「涼しくなってきてお洋服選ぶの毎日楽しい」と