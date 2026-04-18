【モデルプレス＝2026/04/18】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた藤田みあが4月15日、自身のInstagramを更新。オリーブ色を入れたヘアカラーを公開し、反響を呼んでいる。【写真】「今日好き」出身美女「すごく可愛い」と話題の雰囲気ガラリヘア◆藤田みあ、新ヘアカラー公開藤田は「髪色今回もオリーブいれた」とつづり、写真を投稿。毛先を内巻きにし