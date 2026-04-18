【モデルプレス＝2026/04/18】タレントの森咲智美が4月16日、自身のInstagramを更新。炊飯器を活用した離乳食の作り置きを公開し、話題を呼んでいる。【写真】33歳・2児のママタレ「真似したい」と話題の時短料理◆森咲智美、炊飯器で時短の離乳食ストック作りを公開森咲は「炊飯器で離乳食9品ストック作り」とつづり、離乳食の写真や調理中の自身の様子を投稿。「1人目のときは3時間かけて作ってた離乳食も、2人目はとにかく時短