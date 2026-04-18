◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ西▽第１１節広島―長崎（１８日・エディオンピースウイング広島）Ｊ１広島は、長崎戦の試合前に１６日に肺炎のため亡くなった初代総監督の今西和男さん（享年８５）を悼み、半旗を掲げ、黙とうを行った。この日は、日本代表・森保一監督が同試合を視察。長崎・高木琢也監督が対戦チームの指揮官であるなど、くしくも現役時代に今西さんから指導を受けた両監督が、広島の地で今西さんを追悼。試