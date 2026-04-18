◆パ・リーグ日本ハム―西武（１８日・エスコンフィールド）前日１７日・日本ハム戦（エスコン）で死球を受けた西武・渡部聖弥外野手は「打撲」と判明。開幕から続いていたスタメンからは外れたが、この日もベンチ入りした。同戦に「３番・三塁」で先発出場。５回２死一、三塁の場面で、右手親指に死球を受け、一度ベンチに戻ったが再びグラウンドへ姿を現しプレーを続行した。７回の第３打席は空振り三振に倒れた。９回の守