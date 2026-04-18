◇ナ・リーグドジャース7−1ロッキーズ（2026年4月16日デンバー）ドジャースのマックス・マンシー内野手（35）が17日（日本時間18日）、敵地でのロッキーズ戦に「6番・三塁」で先発出場。2本塁打を含む4打数3安打3打点の活躍でチームの4連勝に貢献した。マンシーは2回の第1打席で相手先発・菅野智之のカットボールを捉え、5号中越えソロ。3回1死一、三塁の第2打席も内角直球を弾き返し、適時二塁打で加点した。5回の第