生理中でも思いきり体を動かしたい--そんな女性の声に応えて、Angeliteからスポーツ特化型のサニタリースパッツが登場しました。武道用品ブランドKUSAKURAとの共同開発により、激しい動きにも対応する安心設計を実現。これまで不安を感じていたシーンでも、快適さと安心感を両立しながら、自分らしくアクティブに過ごせる新しい選択肢です♡ スポーツ時の不安に寄り添う設計 生理中の運動は、