歌手・中島美嘉(43)が18日、自身のインスタグラムを更新。旅行中のプライベートショットを公開した。中島は旅行で沖縄を訪れていたことを明かし、「まためっちゃ食べた旅行の時は苦しくても食べたい笑」と投稿。沖縄そばやガーリックシュリンプ、アサイーボウルなどの写真をアップしていた。「普段食べれない物も何もかもお腹いっぱい食べるのが旅行の楽しみでもある最高の旅でしたライブ頑張るぞー！！」とエネルギー