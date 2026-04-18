長野県北部で最大震度5強を観測した地震を受け、高市総理は自らのXに官邸危機管理センターに官邸連絡室を設置したと投稿しました。また高市総理は「被害状況の把握、国民への情報提供などについて指示をおこなった」と述べた上で「揺れの強かった地域の皆様は引き続き同程度の地震の発生に注意していただきますようお願いします」と呼びかけました。